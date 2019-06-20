Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda...

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda...

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda...

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi - ANKARA

Kaynak: İHA
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