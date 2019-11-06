Okula annesinin sırtında giden Suna'ya tekerlekli sandalye geldi

06.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:52

Doğuştan ortopedik engelli 10 yaşındaki Suna Utku, Başakşehir Belediyesi'nin Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi kapsamında gerçekleştirilen kampanyayla tekerlekli sandalye sahibi oldu.

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesine katkı sağlamak isteyen hayırseverleri ve ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Başakşehir Kültür Evi Derneği doğuştan ortopedik engelli 10 yaşındaki Suna Utku'ya tekerlekli sandalye hediye etti.

SUNA'NIN GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK 'BİZ'İ DE MUTLU ETTİ

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Şaduman Kutay ise, BİZ projesi kapsamında farkındalık oluşturmak adına çeşitli sosyal projelere imza attıklarını dile getirerek, "Başakşehir Belediyesi olarak engelli komşularımız için yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Suna'nın gözlerindeki mutluluk BİZ'i de çok mutlu etti" diye konuştu.

SUNA'NIN ANNESİNDEN TEŞEKKÜR

Okula şimdiye kadar annesinin sırtında gidip gelen Utku, tekerlekli sandalyesine kavuşmasıyla artık daha rahat hareket edeceğini belirterek herkese teşekkür etti. Suna'nın annesi Sevda Utku da, tekerlekli sandalye ile çok rahatladığını ifade ederek, "Suna'yı okula sırtımda götürüp getiriyordum, yokuşlarda zorlanıyordum. Artık rahat edeceğim, Allah bu iyiliğe vesile olanlardan razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA