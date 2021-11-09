Okul Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

Vali İlhami AKTAŞ, Okul ziyaretleri kapsamında Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu, Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu ve Hüseyin Akif Terzioğlu Anaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, Okul Müdürü Hakan KARAÖZ'den okulun genel ve eğitim durumu hakkında bilgiler aldı.

Derslikleri gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak derslerine çalışmalarının yanı sıra kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu öğretmenleri ile bir süre görüşen Vali İlhami AKTAŞ, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu ziyaretinin ardından Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu'na geçen Vali İlhami AKTAŞ, burada okul müdürü Hüseyin İLİŞE ile bir süre görüşerek yüz yüze eğitim planlamaları ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, koronavirüs ile mücadelede önem arz eden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmada bulunarak eğitim - öğretim yılında başarılar diledi.

Okul ziyaretleri kapsamında Hüseyin Akif Terzioğlu Anaokulunu ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, minik öğrencilerle bir süre sohbet etti, okul müdürü Murat KARAKAYA ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler alarak okul ziyaretleri programını tamamladı.

Ziyareti sırasında Vali İlhami AKTAŞ'a, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz eşlik etti.

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