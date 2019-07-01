Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNICEF işbirliğinde yürütülen "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" kapsamında okul yöneticilerine eğitim verilmesine başlandı.

Kent genelindeki okulların idarecilerine yönelik verilen eğitimlerin başlaması dolayısıyla Ağrı Kültür ve Kongre Merkez Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, programın açılışında yaptığı konuşmada, eğitimlerin 2 hafta süreceğini ve katılımın zorunlu odluğunu söyledi.

Eğitimlerin verimli olacağına inandıklarını anlatan Tekin, "Gerçekleştirilecek eğitimler ile okul yöneticilerinin ortak bir vizyon ve misyon oluşturmaları, sürekli kendilerini geliştirmeye ve öğrenmeye istekli olmaları, başarılı bir kapsayıcı okulda liderlik rolünü üstlenebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 1-5 Temmuz ile 7-11 Temmuz tarihlerinde iki dönem halinde toplam 230 okul yöneticisine eğitim verilecektir." diye konuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Aydın da bir çocuğun öğretmenine bir dağa bakar gibi baktığını, öğretmenin çocuk için kahraman olduğunu ve öğretmenliğin kolay meslek olmadığını söyledi.

Yunus Emre, Mevlana, Sokrates ve yeni şeyler öğreten herkesin öğretmen olduğunu ifade eden Aydın, "Öğretmen bizi uyandıran insandır. Bak yaşıyorsun, çünkü öğretmen yaşar hayatı seyretmez. Bizim eğitimcilerin güzel bir duruşu vardır. Asla ikna etmeye çalışmayız biz sözümüzü söyler geçeriz, o kadar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Prof. Dr. Aydın'a hediye takdim etti.

Açılış töreninin ardından Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi'nde devam eden programda, okul yöneticilerine sınıflarda uygulamalı eğitim verilmesine başlandı.

Kaynak: AA