Okul Yöneticileri Polisin Okul Önlerindeki Uygulamasından Memnun

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı okul önlerinde denetim yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde kontroller gerçekleştirildi.

Alparslan Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, okul etrafında dolaşan ve durumları şüpheli görülen kişilerin kimlik bilgilerini inceledi.

Uygulamada, okul çevrelerinde yer alan parklar, metruk binalar, oyun alanları ve internet kafeler de ekiplerce kontrol edildi.

Okul yöneticileri uygulamadan memnun

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Sait Gürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların güvenliği açısından bu uygulamaların çok önemli olduğunu söyledi.

Denetimler sayesinde okulla alakası olmayanların okul çevresinde barınamadıklarını anlatan Gürek, "Güvenlik güçlerimizin sürekli denetim yapması çok güzel. Okulla alakası olmayan insanlar okul önlerine gelmemiş oluyor. Eğitimciler olarak desteklediğimiz bu uygulamayı, eğitim öğretim açısından faydalı buluyoruz." dedi.

Sait Gürek, ekiplerin uygulamasının kendilerinin işini kolaylaştırdığını ifade ederek, polislere teşekkür etti.