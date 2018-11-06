Okula Gitmek İçin Kestirme Yolu Kullanan Kız Çocuğu, Tecavüze Uğrayıp Katledildi

Ukrayna'da okula giden trene yetişmek için kestirme yolu kullanan 15 yaşındaki Alisa'nın, 35 ile 45 yaşları arasında olduğu belirtilen bir kişi tarafından tecavüze uğradığı ardından da boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KIZ ÇOCUĞU, OKULA GİTMEK İÇİN KESTİRME YOLU KULLANMAK İSTEDİ

Alisa Onyshchuk, Ukrayna'nın doğusundaki Babai kasabasından Harkiv merkezindeki okuluna gitmek için yola çıktı. Kız çocuğu, okula giden trene yetişmek için kestirme yolu kullanmak istedi. Kızının ardından evden çıkan anne Viktoria, kasaba merkezine inmek için kızının okula gitmek için kullandığı yola girdi. Yolda kızının ayakkabısını gören anne, trene binerek kızının okuluna gitti. Kızının okula gitmediği öğrenen Viktoria'nın polise haber vermesi ile başlatılan soruşturma sonucunda genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızın cesedinin yanında kafası koparılmış iki adet civciv yavrusu ile satanist sembolleri buldu.

OTOPSİ RAPORUNDA KIZ ÇOCUĞUNUN TECAVÜZE UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Alisa'nın otopsi raporunu açıklayan yetkililer, kız çocuğunun önce tecavüze uğradığını ardından da boğularak öldürüldüğünü belirtti. Polis, olayın faili olarak 35 ile 45 yaş arasında bir erkek şüphelinin arandığını açıkladı.