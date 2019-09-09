Okul yolları modernize ediliyor

09.09.2019 16:46

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin okullarına daha temiz ve güvenli yollarda ulaşmalarını sağlamak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Antakya'ya bağlı Şehit İlker Uylaş İlkokulu çevresinde sathi kaplama çalışmalarına başladı.

İl genelinde eğitim kurumlarının eskiyen ve yıpranan yollarında çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eğitim kurumlarına öncelik verdiklerini belirterek çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Kaynak: Bültenler