Okul yemekhanesinde 'menü' uyarısı

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, okul kantinlerinde, ambalajında veya etiketinde 'okul gıdası' logosu bulunmayan ürünlerin satışının engellenmesi gerektiğini söyledi. Manavoğlu, tam gün eğitim verilen okullarda alınacak öğle yemeği hizmetlerinde sadece fiyat politikası üzerinden gidilmemesi gerektiğine değinerek, "Menüler salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde düzenlenmeli" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pandemi sürecinde, insanların yeterli ve dengeli beslenmeyle bağışıklık sisteminin güçlenerek sağlıklı yaşayabilmesi için güvenilir gıdaya erişiminin öneminin arttığına dikkati çekti. Gıda güvenliğinin gıdayla temas eden madde ve malzemelerin de güvenilir olması gerektirdiğini anlatan Manavoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda çocuklarımızın yaşamına mal olan şırınga şeklindeki ambalajlar ve nefes borusuna kaçan ambalaj kapakları örneğinde olduğu gibi acı olayların yaşanmaması için titizlik gösterilmeli. Gıda ambalajları, hem gıdayla temasa uygunluk açısından hem de tüketici gruplarının tüketim sırasında zarar görme risklerini önleyecek şekilde mevzuata uygun olmalıdır. Gıda ambalajı üreticilerinden, ambalajlı gıdaları kabul eden gıda işletmelerine, kantin işletmecisinden, okul idarecilerine kadar herkes yasal olarak sorumludur" diye konuştu.

Salgın sürecinde yemekhanelerde tüm hijyen kuralları gözetilerek ve yemeğe geliş saatleri planlanarak hizmet verilmesi gerektiğini belirten Manavoğlu, "Menüler salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde düzenlenmeli. Yemekhane ve kantinlerdeki masa ve sandalyelerin araları 2 metre olacak şekilde ve çapraz oturma düzenine göre planlanmalı. Yemek esnasında konuşmama konusunda uyarılar yapılmalı. Tüm yemekhane ve kantin çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Gün içerisinde yoğunluk durumuna ve hizmet türüne göre belirli aralıklarla eldiven ve maske değiştirilmelidir" dedi.