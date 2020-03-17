Okul ve kamu kurumlarının dezenfektan ürünlerini liseliler üretiyor ZONGULDAK'ta, Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 3 ton üretilen, hipoklorit katkılı, dezenfeksiyon için kullanılan yüzey temizleyici ile okul ve kamu kurumlarında kullanılan dezenfektan ürün ihtiyacı karşılanıyor.

ZONGULDAK'ta, Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 3 ton üretilen, hipoklorit katkılı, dezenfeksiyon için kullanılan yüzey temizleyici ile okul ve kamu kurumlarında kullanılan dezenfektan ürün ihtiyacı karşılanıyor. Öğrencilerin ürettiği temizlik malzemesi, Zonguldak'ın yanı sıra Düzce ile Karabük'teki okul ve kamu kurumlarına da gönderiliyor.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, geçen yılın Kasım ayında sıvı sabun, çamaşır suyu ve yüzey temizleyicileri üretmeye başladı. Ürünler 'Er-Kim' markasıyla diğer okullara gönderilmeye başlandı. Talep patlaması yaşanan okulda, koronavirüsün ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle dezenfekte ürün üretilmeye başlandı. Bu ürünler, kentteki 44 okulun yanı sıra belediyeler, resmi ve özel kurumlara gönderiliyor. Bölüm öğretmenleri ve öğrenciler, okulda yoğun olarak çalışarak gelen talebi karşılamaya çalışıyor. Okul müdürü Kamil Zoroğlu, kimya teknolojisi alan öğretmenleri Ertuğrul Öner ve Ayşe Çiçek Yıldız, 48 öğrenciyle birlikte üretimi özveriyle sürdürüyor.

Okul müdürü Kamil Zoroğlu, bakanlık talimatıyla dezenfekte ürünü üretmeye başladıklarını söyledi. Talebi karşılamak için yoğun çalıştıklarını anlatan Zoroğlu, "Dezenfektan ürünler üretiyoruz, hem solüsyon tarzında hem de konsantre ürün şeklinde. İlimiz ve çevre illerin dezenfekte işini biz yapacağız. Ortalama günlük 2 ton, bazen 3 tona kadar çıkan üretimimiz olabiliyor. Bu anlamda ilin ve çevrenin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Okullarımıza 20 litrelik birer bidon veriyoruz. Bu okullarımız bunları birer ölçek şeklinde 49 ölçek olarak sulandırıyorlar ve okullarımızın kapalı alan kısımlarını dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim hedefimiz 30 ton civarında ve bu hedefe yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Belki bir haftalık sürede hızlı bir şekilde bu üretimi yapabiliriz" diye konuştu.ÇEVRE İLLERDEN DE TALEP VAR

Kimya teknolojileri alan öğretmeni Ertuğrul Önal da çevre illerden ürün talebi aldıklarını söyledi. Önemli görevi üstlendiklerini belirten Önal, "Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla koronavirüsle ilgili bize de bir görev verildi. Özel bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözeltileri ayın 13'ünden beri yapıyoruz. Yaklaşık 4,5 tona kadar çıkardık. Şu anda 3 ilimize bu dezenfeksiyonu veriyoruz. Kentimizin yanı sıra Düzce ve Karabük'ten talepleri aldık. 48 öğrencimizle çalışıyoruz. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz velilerimizin izniyle çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA