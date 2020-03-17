Okul ve kamu kurumlarının dezenfektan ürünlerini liseliler üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Okul ve kamu kurumlarının dezenfektan ürünlerini liseliler üretiyor - Haber
Zonguldak, Güncel

Okul ve kamu kurumlarının dezenfektan ürünlerini liseliler üretiyor

ZONGULDAK'ta, Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 3 ton üretilen, hipoklorit katkılı, dezenfeksiyon için kullanılan yüzey temizleyici ile okul ve kamu kurumlarında kullanılan dezenfektan ürün ihtiyacı karşılanıyor.

17.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:29
Okul ve kamu kurumlarının dezenfektan ürünlerini liseliler üretiyor

ZONGULDAK'ta, Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 3 ton üretilen, hipoklorit katkılı, dezenfeksiyon için kullanılan yüzey temizleyici ile okul ve kamu kurumlarında kullanılan dezenfektan ürün ihtiyacı karşılanıyor. Öğrencilerin ürettiği temizlik malzemesi, Zonguldak'ın yanı sıra Düzce ile Karabük'teki okul ve kamu kurumlarına da gönderiliyor.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, geçen yılın Kasım ayında sıvı sabun, çamaşır suyu ve yüzey temizleyicileri üretmeye başladı. Ürünler 'Er-Kim' markasıyla diğer okullara gönderilmeye başlandı. Talep patlaması yaşanan okulda, koronavirüsün ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle dezenfekte ürün üretilmeye başlandı. Bu ürünler, kentteki 44 okulun yanı sıra belediyeler, resmi ve özel kurumlara gönderiliyor. Bölüm öğretmenleri ve öğrenciler, okulda yoğun olarak çalışarak gelen talebi karşılamaya çalışıyor. Okul müdürü Kamil Zoroğlu, kimya teknolojisi alan öğretmenleri Ertuğrul Öner ve Ayşe Çiçek Yıldız, 48 öğrenciyle birlikte üretimi özveriyle sürdürüyor.

Okul müdürü Kamil Zoroğlu, bakanlık talimatıyla dezenfekte ürünü üretmeye başladıklarını söyledi. Talebi karşılamak için yoğun çalıştıklarını anlatan Zoroğlu, "Dezenfektan ürünler üretiyoruz, hem solüsyon tarzında hem de konsantre ürün şeklinde. İlimiz ve çevre illerin dezenfekte işini biz yapacağız. Ortalama günlük 2 ton, bazen 3 tona kadar çıkan üretimimiz olabiliyor. Bu anlamda ilin ve çevrenin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Okullarımıza 20 litrelik birer bidon veriyoruz. Bu okullarımız bunları birer ölçek şeklinde 49 ölçek olarak sulandırıyorlar ve okullarımızın kapalı alan kısımlarını dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim hedefimiz 30 ton civarında ve bu hedefe yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Belki bir haftalık sürede hızlı bir şekilde bu üretimi yapabiliriz" diye konuştu. ÇEVRE İLLERDEN DE TALEP VAR

Kimya teknolojileri alan öğretmeni Ertuğrul Önal da çevre illerden ürün talebi aldıklarını söyledi. Önemli görevi üstlendiklerini belirten Önal, "Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla koronavirüsle ilgili bize de bir görev verildi. Özel bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözeltileri ayın 13'ünden beri yapıyoruz. Yaklaşık 4,5 tona kadar çıkardık. Şu anda 3 ilimize bu dezenfeksiyonu veriyoruz. Kentimizin yanı sıra Düzce ve Karabük'ten talepleri aldık. 48 öğrencimizle çalışıyoruz. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz velilerimizin izniyle çalışıyorlar" dedi. 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüsün kaynağı kuruyor! Son günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edildi Haber
Virüsün kaynağı kuruyor! Son günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edildi
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı Haber
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi Haber
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 3. büyük indirim geliyor Haber
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 3. büyük indirim geliyor
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Haber
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer...
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Özge Ulusoy Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Adem Büyük Metin Oktay Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Okul ve kamu kurumlarının dezenfektan ürünlerini liseliler üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 10:49:14. #1.14#