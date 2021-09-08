Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı

Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun altında kalan 5'inci sınıf öğrencisi Merve Arık (10), ağır yaralandı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun altında kalan 5'inci sınıf öğrencisi Merve Arık (10), ağır yaralandı. Küçük kızın okul üniforması almak için annesi ile alışverişe çıktığı öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Yatağan'a 21 kilometre uzaklıktaki Cazkırlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Arık, kızı Merve'ye okul üniforması almak için Yatağan'a geldi. Merve, yolun karşısına geçmek istediği sırada Milas'tan Yatağan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen U.Ç. yönetimindeki kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kamyon şoförü U.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu
ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Münir Özkul Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Marcao Umut Meraş Sergen Yalçın Mergim Berisha Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 19:42:59. #1.14#

title