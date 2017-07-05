Okul Tercihleri İçin Rehberlik Hizmeti Verilecek

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, lise ve üniversite için tercihte bulunacak öğrenciler ve ailelerine rehberlik hizmeti verileceğini bildirdi.



Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve LYS yerleştirme puanlarına göre lise ve üniversite programları için tercihte bulunacak öğrenciler ve ailelerine rehberlik hizmeti sunulacağını belirtti.



Bu amaçla il merkezi ve ilçelerde 254 öğretmenin 75 okulda 14-26 Temmuz tarihleri arasında görev yapacağını kaydeden Şahin, şunları ifade etti:



"Okullarımızda oluşturulan komisyonlarda tercih danışmanlığı konusunda donanımlı öğretmen ve idarecilerimiz, öğrenci ve velilere hizmet verecek. Öğrenci ve veliler, tercih komisyon yerlerini mezun oldukları okullarından, rehberlik ve araştırma merkezlerinden veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden öğrenebilir."