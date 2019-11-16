Okul teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu
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Okul teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu

Okul teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulunduNİĞDE - Niğde'de Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

16.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:43
Okul teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu

Okul teftişi için 'ye gelen Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu

NİĞDE - Niğde'de Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülnar'ın cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Okul teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu
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