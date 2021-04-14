Okul sporlarında 24 bini aşkın öğrenci satranç için çevrim içi bir araya geldi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 81 ilden 5 bin 331 okuldan 24 bini aşkın lisanslı sporcusunun rekor katılımıyla "Okul Sporları Satranç Turnuvası" düzenledi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 81 ilden 5 bin 331 okuldan 24 bini aşkın lisanslı sporcusunun rekor katılımıyla "Okul Sporları Satranç Turnuvası" düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TSF'nin ana sponsoru Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla il bazında elemeler 5-11 Nisan tarihlerinde yapıldı.

Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final etabında 2 bin 500 sporcu mücadele edecek. İl elemeleri çevrim içi olan turnuvanın yarı finalinin de çevrim içi, finalinin ise yüz yüze yapılması planlanıyor.

Yarı final ve final takvimleri Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın, TSF'nin internet sayfalarından ve il temsilcilikleri sayfalarından duyurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Federasyonumuzun talebi, bakanlıklarımızın koordinasyonu ve ana sponsor Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle pandemi döneminin rekor katılımlı spor organizasyonunu düzenledik. Öğrencilerimizden ve velilerimizden aldığımız geri dönüşler bizleri ziyadesi ile memnun etti. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen canlı yayınlara yetişemez olduk. Gençlik ve Spor İl Müdürlerimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de bizlere canlı yayınlarda eşlik etti. Öğrencilerimizin, velilerimizin satranç sporuna bağlılığı, tutkusu ve ilgisi bir kez daha bizi ziyadesi ile memnun etti." ifadelerini kullandı.

Tulay, okul sporlarına gösterilen ilginin beklentileri fazlasıyla karşıladığını belirterek," Satranç branşında mücadele eden öğrencilerimizin sayısı 24 bini aştı. 81 ilimizden 5.331 okul kayıt yaptırdı. Bu rakamlar ve turnuvayı başarıyla düzenlemiş olmak bizler için çok kıymetli. Turnuvanın başarıyla düzenlenmesini sağlan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize, il ve ilçe temsilcilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velililerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak