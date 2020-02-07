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Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı - ORDU

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Kız - Erkek Voleybol Grup Şampiyonası başladı.

07.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:37
Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı - ORDU

'da düzenlenen Okul Sporları Kız - Erkek Grup Şampiyonası başladı.

Atatürk Salonunda, 12 ilden sporcuların katılımıyla şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Her geçen gün tesisleşmeyle birlikte sporcu sayısının hızla arttığını belirten Genç, Ordu'da da sporcu sayısının 70 bine yükseldiğini dile getirdi.

Genç, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı - ORDU
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