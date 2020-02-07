: Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı - ORDU

07.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:37

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Kız - Erkek Voleybol Grup Şampiyonası başladı.

Atatürk Spor Salonunda, 12 ilden sporcuların katılımıyla şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Her geçen gün tesisleşmeyle birlikte sporcu sayısının hızla arttığını belirten Genç, Ordu'da da sporcu sayısının 70 bine yükseldiğini dile getirdi.

Genç, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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