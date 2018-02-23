Okul Sporları Voleybol Grup Birinciliği Müsabakaları Başladı
Okul Sporları Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları Trabzon'da başladı.
Okul Sporları Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları Trabzon'da başladı.
Trabzon'un yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Sivas, Van, Tokat, Artvin, Ordu, Samsun, Erzincan, Erzurum ve Giresun'dan gelen kız ve erkek takımlarının katıldığı müsabakalar, Beşikdüzü ile Vakfıkebir ilçesindeki spor salonlarında oynanıyor.
Birinci olan takımların Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağı müsabakalar, 26 Şubat'ta sona erecek.
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