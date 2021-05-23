Okul Sporları Satranç Turnuvası'nın yarı final müsabakaları çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakalarının 28-30 Mayıs tarihlerinde çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakalarının 28-30 Mayıs tarihlerinde çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TSF'nin ana sponsoru Türkiye İş Bankasının katkılarıyla yaklaşık 25 bin lisanslı sporcunun hamle yapacağı yarı final müsabakaları, "chess.com" platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Yarı finalde ilk 32'ye girenler, finalde yarışmaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er