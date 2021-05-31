Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakaları çevrim içi düzenlendi
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Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakaları çevrim içi düzenlendi

Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakaları çevrim içi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakalarının çevrim içi düzenlendiğini duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakalarının çevrim içi düzenlendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TSF'nin ana sponsoru Türkiye İş Bankasının katkılarıyla yaklaşık 25 bin lisanslı sporcu, "chess.com" platformu üzerinden hamle yaptı.

Yarı finalde ilk 32'ye girenler, finalde yarışmaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakaları çevrim içi düzenlendi - Haberler Spor
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