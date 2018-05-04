Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları Kütahya'da başladı.

Kütahya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 593 sporcu katıldı.

Müsabakaya takım halinde katılan sporcular, kategorilerinde Türkiye birinciliği elde edebilmek için 6 Mayıs'a kadar düzenlenen turlarda mücadele verecek.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye'nin birçok yerinden şampiyon olmak için çok sayıda katılım olduğunu söyledi.

İllerde ve 6 bölgede yapılan finallerin ardından Türkiye birinciliği için Kütahya'ya 593 sporcunun geldiğini aktaran Tulay, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak Türkiye İş Bankasının desteğiyle 3 yıldır bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin bütün bölgelerindeki toplam 48 ilden sporcularımız katıldı. Özellikle buradaki sporcuların takım ruhu içerisinde turnuvaları oynuyor olmaları ve diğer illerden gelen sporcularla bir arada olmaları bizim için çok önemli. Satranç aynı zamanda birleştirici bir rol üstlendi."

Müsabakalar, 6 Mayıs Pazar günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.