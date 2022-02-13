Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları, Adana'da sona erdi
AA, Ozan Efeoğlu - Spor
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Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları, final yarışlarının ardından Adana'da tamamlandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları, final yarışlarının ardından Adana'da tamamlandı.
Seyhan Nehri'nde düzenlenen yarışlara 14 takım katıldı.
Sıralama yarışlarıyla başlayan organizasyonda, sprint ve slalom yarışları yapıldı.
79 rafting sporcusunun kürek çektiği organizasyon, final yarışlarıyla sona erdi.
Yarışmada, Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi, karma, kadınlar ve erkekler kategorisinde birinci oldu.
AA / Ozan Efeoğlu - Spor