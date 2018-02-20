Okul Sporları'nda Halk Oyunları Tamamlandı

Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı müsabakalarda dereceye giren okullar ödüllerine kavuştu.

Kategorilere göre sonuçlar ise Miniklerde Ömer Humanızlı İlkokulu birinci, Hatice Seyit Çeker İlkokulu ikinci, Yunus Emre İlkokulu üçüncü ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu dördüncü oldu. Yıldızlar Düzenlemesiz de Mahmut Fehime Ersoy Ortaokulu birinci, Adnan Menderes Ortaokulu ikinci, Kılıçarslan Ortaokulu üçüncü ve Adnan A.Ş. Ortaokulu dördüncü olurken Yıldızlar Düzenlemeli de ise Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu birinciliği, Aliye Ömer Battal Ortaokulu ikinciliği elde etti. Gençler de yapılan müsabakalarda da Düzenlemeli de, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi birinci, Nuriye Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi ikinci ve Dumlupınar Anadolu Lisesi üçüncü, Düzenlemesiz de sonuçlar ise İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi birinci, 8 Şubat Anadolu Lisesi ikinci, Hacı Sani Konukoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi üçünce ve Ülgan Konukoğlu Ticaret Meslek Lisesi dördüncü olmayı başardı. Müsabakaların ardından ise ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren okullara ödülleri verildi. Tören de Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları İl Temsilcisi Göktuğ Akdoğan, "Kültürümüzün önemli bir parçası olan halk oyunlarının yaşatılması, gençlerimizin yararlı uğraşlara yönlendirilmesi adına önemli bir yarışmaya emek veriyoruz. Her platformda kültürel değerlerimize de önem veriyoruz. Halk oyunlarına gönül veren tüm hemşehrilerimize halk oyunları şölenini yakından takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Yarışmalara katılan tüm okullarımızın değerli oyuncu, antrenör, müzisyenlerini, yarışma organizasyonunda emeği geçenleri ise tebrik ediyorum" diye konuştu.