Okul Sporları Müsabakaları Hentbol Maçlarıyla Başladı

Osmaniye'de 2017-2018 eğitim-öğretim yılı okul spor müsabakaları başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şubesi tarafından koordine edilen "Okul Sporları 2017-2018 Sezonu" okul sporları müsabakaları hentbol maçlarıyla start aldı.



Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Osmaniye Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Ocakoğlu, Hentbol İl Temsilcisi Bayram Bozyel, sporcular ve antrenörler katıldı.



Müsabakalara katılacak tüm sporculara başarılar dileyen Osmaniye Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Ocakoğlu, "Bu yıl düzenleyeceğimiz okul sporları faaliyetleri kapsamında 27 branşta yapılacak olan spor müsabakalarına yaklaşık 20 bin sporcumuz katılacak ve Haziran ayına kadar devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen okul sporlarının Amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere spor yaptırmak, sağlıklı bir gelecek yetiştirmek, yarışmalar sonucu illerini grup ve Türkiye birinciliği müsabakalarında temsil hak kazanan takım ve ferdi sporcuları belirlemek. Okullar arası Sportif Yarışmalar İlimizde Osmaniye Merkez, Kadirli, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde gerçekleştirilecek. Osmaniyemizi bölge müsabakalarında temsil etme hakkını elde edecek tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE