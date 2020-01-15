Okul Sporları Küçük Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi
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Okul Sporları Küçük Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi

Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Sezonu Küçükler ve Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi.

15.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:12
Okul Sporları Küçük Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi

'te düzenlenen 2019-2020 Sezonu Küçükler ve Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi.


Serbest ve grekoromen stil kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda güreşçiler, madalyaya ulaşabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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