Okul Sporları Küçük Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi
Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Sezonu Küçükler ve Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi.
15.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:12
Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Sezonu Küçükler ve Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi.
Serbest ve grekoromen stil kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda güreşçiler, madalyaya ulaşabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA