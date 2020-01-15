Okul Sporları Judo Yıldız Kız-Erkek Müsabakaları sona erdi
Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Sezonu Yıldızlar Judo Kız-Erkek Müsabakaları sona erdi.
Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Sezonu Yıldızlar Judo Kız-Erkek Müsabakaları sona erdi.
İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyon renkli ve çekişmeli görüntülere sebep olurken, sporcular kendi kategorisinde madalyaya ulaşabilmek adına büyük çaba sarf etti. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile organizasyon sona erdi. - BİLECİK