Okul Sporları Judo Yıldız Kız-Erkek Müsabakaları sona erdi
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Okul Sporları Judo Yıldız Kız-Erkek Müsabakaları sona erdi

Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Sezonu Yıldızlar Judo Kız-Erkek Müsabakaları sona erdi.

15.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:12
Okul Sporları Judo Yıldız Kız-Erkek Müsabakaları sona erdi

Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Sezonu Yıldızlar Judo Kız-Erkek Müsabakaları sona erdi.


İstasyon Salonunda gerçekleştirilen organizasyon renkli ve çekişmeli görüntülere sebep olurken, sporcular kendi kategorisinde madalyaya ulaşabilmek adına büyük çaba sarf etti. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile organizasyon sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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