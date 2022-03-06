Okul Sporları Gençler B Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
AA, Ömer Ertuğrul - Spor
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Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 64 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kadın ve erkek 702 sporcu katıldı.
Şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyalarını Yozgat Valisi Ziya Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı verdi.