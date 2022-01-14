ORDU (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen 2021-2022 Okul Sporları Gençler A Güreş Grup Müsabakaları Ordu'da başladı.

Altınordu ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 3 gün sürecek organizasyona, 12 ilden 250 sporcunun katıldığı belirtildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Karadeniz'in güzel şehri Ordu'da farklı illerden gelen gençlerle bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, ata sporu güreşte çok başarılı olduğunu dile getiren Sonel, "İnanıyorum ki sizlerin içerisinden nice Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sporla uğraşan gençlerimizin okul hayatı da başarılı oluyor. İnşallah gelecekte bu memlekette güzel işler yapacaksınız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise organizasyona katılan sporcuların ilerleyen süreçte uluslararası alanda kendilerini göstermeleri temennisinde bulundu.

Genç, organizasyona destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vali Sonel'e teşekkür edip, sporculara başarı diledi.

AA / Eyüp Elevli - Spor Haberleri

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