Okul sporları fikstür çekimi yapıldı

KAYSERİ (İHA) - 2021-2022 Sezonu Okul Sporları Basketbol, Hentbol, Futbol, Futsal ve Voleybol branşlarında fikstür çekimi tamamlandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan fikstür çekimine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Şemun Akman, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Ahmet Metin, Yakup Deliktaş, İl Temsilcileri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri katıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada "2021-2022 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okul Sporlarında asıl amaç öğrencilerin özgüven duygusu içerisinde gelişim göstererek derslerindeki başarılarına katkı sağlamak ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve hakemlerimize şimdiden başarılar diliyor, sakatlık yaşamadan başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi. - KAYSERİ