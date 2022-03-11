Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı - Haberler

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Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı

2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

40 okuldan toplamda 130 sporcunun katıldığı müsabaka güzel görüntülere sahne olurken, aileler tarafından da yoğun ilgi gördü. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı

Okul Sporları Artistik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cimnastik, okullar, Talas, Spor, Haberler

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