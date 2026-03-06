Okul Spor Faaliyetleri Satranç Küçükler İl Birinciliği Bilecik'te devam ediyor

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Satranç Küçükler İl Birinciliği müsabakaları tüm heyecanıyla sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen turnuvada, küçük sporcular strateji, sabır ve zekalarını ortaya koyarak dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Satranç branşında yeteneklerini sergileyen öğrenciler, centilmence rekabet ortamında hamlelerini yaparken, organizasyonun genç sporcuların zihinsel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Müsabakalarla ilgili değerlendirmede bulunan Ramazan Demir, "Satranç, çocuklarımızın analitik düşünme ve sabır becerilerini geliştiren önemli bir branş. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

