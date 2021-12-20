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Okul sokağını su bastı, veliler çocuklarına kıyafet getirdi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

Okul sokağını su bastı, veliler çocuklarına kıyafet getirdi Adana'da bir ilkokulun sokağını su basınca öğrenciler ve veliler okula girip çıkarken zor anlar yaşadı Adana'da bir ilkokulun sokağını su basınca öğrenciler ve veliler okula girip çıkarken zor anlar yaşadı.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Okul sokağını su bastı, veliler çocuklarına kıyafet getirdi

Adana'da bir ilkokulun sokağını su basınca öğrenciler ve veliler okula girip çıkarken zor anlar yaşadı

ADANA - Adana'da bir ilkokulun sokağını su basınca öğrenciler ve veliler okula girip çıkarken zor anlar yaşadı.

Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesinde yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Mahallede Çukurova İlkokulu'nun giriş kapısının önünü de su bastı. Sabah saatlerinde çocuklarını okula getiren veliler, zor anlar yaşadı. Bazı veliler çocuklarını otomobil ve taksilerle getirirken, bazıları ise kucaklarında götürdü.

Velilerin, ıslanan çocuklarına ders arasında kuru kıyafet götürdükleri görüldü.

Veliler her yağmurda okul sokağının su ile dolmasından dolayı çocuklarının ıslandığını ve yedek kıyafet getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Okul sokağını su bastı, veliler çocuklarına kıyafet getirdi

Okul sokağını su bastı, veliler çocuklarına kıyafet getirdi

Okul sokağını su bastı, veliler çocuklarına kıyafet getirdi

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