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Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul servislerine yönelik denetimlerini artıran polis, haftanın ilk günü yine servislere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul servislerine yönelik denetimlerini artıran polis, haftanın ilk günü yine servislere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Denetimlerde daha çok sürücülerin emniyet kemeri takmadığı görülürken, ön koltuğa küçük yaştaki çocukları bindiren sürücülere ceza kesildi.

Eğitim öğretim döneminin başlaması ile çocukların daha güvenli bir şekilde okullarına gitmesi için denetimlerini arttıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da sabah saatlerinde yine okul servislerine yönelik çalışma yaptı.

Üsküdar Libadiye kavşakta okul servislerini tek tek durduran ekipler, başta sürücülerin evrakları olmak üzere kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimlerde daha çok sürücülerin emniyet kemeri takmadığı görülürken, bazı servislerin ise ikaz lambalarının yanmaması dikkat çekti. Servislerin ön koltuğunda küçük yaştaki çocukları oturtan sürücüler ise uyarılarak ceza uygulandı.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen sürücü Ahmet Vartı, "Kemer takılı değil dedi de, takılıydı. İkaz lambası yanmıyor diyor ama kapı açılınca ikaz lambası yanar. Şuan lamba yanıyor. Güzel gidiyor. Biraz trafik yoğun ama sorun yok. Herkes maskeli, dezenfektanımız var. Bütün tedbirlerimizi aldık" şeklinde konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında denetimlerde bulundu. Beyoğlu Fındıklı'da 07.00'da  denetim noktası kuran ekipler, durdurulan okul servislerinin sürücülerine evrak kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Servislerdeki dezenfektanları kontrol eden ekipler, servis şoförlerine de koronovirüsle ilgili uyarılarda bulundu. Okul servislerine yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.


- İstanbul
Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

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