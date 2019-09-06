Okul servislerine yoğun denetim

06.09.2019 15:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de kayıtlı 92 bin 890 okul servis aracı bulunduğunu belirterek, normal denetimlerin yanı sıra gelecek hafta bu araçlara 5 gün süreyle yoğunlaştırılmış denetim yapılacağını bildirdi.