Okul servislerine sıkı takip
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Okul servislerine sıkı takip

18.10.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:16
Okul servislerine sıkı takip

Malatya'da, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrenci servisleri sıkı takibe alındı.

Malatya'da, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrenci servisleri sıkı takibe alındı.,

Okul servis araçlarında muayenesiz araç kullanmaktan ceza kesildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Birimleri sorumluluk alanlarında,5 günde bin 453 okul servis araç ve sürücüsü denetlendi.

Okul servis araçları denetimi sonucunda, 4 adet tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışına takmak, yönetmelikte belirtilen nitelikte plaka takmamak, 64 adet muayenesiz araç kullanmak, 3 adet yolcu indirme bindirme kurallarına uymamak, 7 adet fazla yolcu taşımak, 2 adet okul servis yönetmeliği şartlarını taşımamak, 14 adet emniyet kemeri kullanmamak, 2 adet zorunlu trafik Sigortasını yaptırmamak, 1 adet belediyeden çalışma izni almadan belediye sınırlarında yolcu taşımak, 77 adet karayolları yönetmelik trafik kanunu ve diğer maddelerinden olmak üzere toplam 174 araca işlem yapıldı.

Bir araç ise trafikten men edildi. - MALATYA

Okul servislerine sıkı takip
Okul servislerine sıkı takip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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