Okul servislerine sıkı denetim
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Okul servislerine sıkı denetim

Okul servislerine sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimler artırıldı.

Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimler artırıldı.

Kent genelinde okulların açılmasıyla birlikte jandarma ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimler esnasında kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Uygulama yapan polis ekipleri servis sürücülerinin ehliyet ve araç evraklarını kontrol ettiler. Daha sonrasında araçta bulunan öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirildi. 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda 56 bin 783 okul servis aracı, 26 bin 576'sı okul çevresi olmak üzere 41 bin 559 umuma açık yer denetlendi. Denetimlerde; kurallara uymayan 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 996 şahıs yakalandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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