Okul Servisleri ve Trafikteki Güvenlik Sorunları Teknoloji İle Bitecek

Trio Mobil Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı:

Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında teknoloji üreten Trio Mobil, okul servis araçları için özel olarak hazırlanan yazılımla çalışan yeni bir ürün geliştirdi. Trio Mobil'in geliştirdiği bu sistemle, okul servislerinde çocukların unutulmasının önüne geçiliyor.

Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında teknoloji üreten Trio Mobil, okul servis araçları için özel olarak hazırlanan yazılımla çalışan yeni bir ürün geliştirdi. Trio Mobil'in geliştirdiği bu sistemle, okul servislerinde çocukların unutulmasının önüne geçiliyor. Trio Mobil Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı yeni geliştirdikleri bu ürün hakkında şu bilgileri verdi:

"Okul servisinde çocukların unutulması nedeniyle yaşanan can kayıplarını önlemek için ne yapabiliriz, servislerde çocukların unutulmasını nasıl engelleriz diye düşündük. Ar – Ge ekibimizle birlikte yepyeni bir güvenlik sistemi geliştirdik. Bu sistem, okul servisinin içinde belli noktalara yerleştirilen sensörlerle çalışıyor. Servis şoförü tüm öğrenciler indikten sonra, aracın içine yerleştirilen bu dijital kontrol noktalarına kartını okutuyor. Dolayısıyla servis aracının içini tamamıyla kontrol etmek zorunda kalıyor. Ancak kontrolü bitirdikten sonra kontağı kapatıp, aracı terk edebiliyor. Eğer sensörlerin tümüne kartı okutmazsa, sistem otomatik olarak hem okula hem de servis şirketinin merkezine alarm gönderiyor ve anında servis şoförü ile iletişime geçilmesini sağlıyor."

SERVİS ŞOFÖRÜ ARACI KONTROL ETMEDEN İNEMEYECEK

Okul servisleri içindeki kamera sistemleri bir olay olduğunda, olayın nasıl meydana geldiğini anlamak konusunda etkili olurken, kameraların 24 saat izlenmesi de mümkün olmuyor. Ancak bir vaka yaşandığında görüntüleri geriye dönük olarak izlemede kamera sistemleri faydalı olurken, kart okutmalı sistem ise olayı baştan önlemeye yönelik hazırlanmış bulunuyor.

ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ TRAFİKTE GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Trio Mobil geliştirdiği araç takip sistemleri ile trafikte de güvenliğin artmasını sağlıyor. Geliştirdiği araç takip sistemleri ile aracın sadece nerede olduğunu değil aynı zamanda hızını, rotasını, kontak ve günlük kilometre bilgisini anlık ve geriye dönük raporlayarak kontrol edilmesi sağlıyor. Tanımlanan uyarılar SMS veya e-posta yoluyla ilgili kişilere iletiyor. Araçların yakıt ve yağ bilgilerinin de anında izlenebildiğini belirten Ataklı, trafikteki güvenlik sorunlarının teknolojik çözümlerle bitirilebileceğini açıklıyor.