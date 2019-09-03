Okul servisleri denetimden geçti

03.09.2019 14:07

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi eğitim öğretimin önemli bir parçası olan okul servislerinde "Servis Araçları Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirilen rutin denetimlerde, araçların öğrenci taşımaya elverişliliği, araç ve sürücülerin evrak ve yeterlilik kontrolleri yapıldı. Zabıta ekipleri tarafından Kapalı Pazar Yeri içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde evraklarında ve araçlarında eksiklikleri bulunan araç sürücüleri uyarılarak okulların başlayacağı tarihten önce eksikliklerini gidermeleri istendi.

Öğrencilerin okullarına daha rahat ve güvenli bir ortamda gidebilmelerini sağlamak amacıyla Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yıl boyunca periyodik olarak süreceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler