Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)
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Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAAdapazarı'nda otomobille servis minibüsünün çarpışma anı, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine anbean yansıdı.

03.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:29
Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

'nda otomobille servis minibüsünün çarpışma anı, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine anbean yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü.


Kaynak: DHA

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