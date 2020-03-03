Okul servisiyle otomobil çarpıştı 6 yaralı

03.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:57

ADAPAZARI'nda, okul servisi ve otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar hızlı gittiği için servis sürücüsüne saldırdı.Kaza saat 16.15 Sıralarında, Adapazarı Şeker Mahallesi Dibektaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Orhangül idaresindeki 54 S 0615 plakalı okul servisi ile Ayşe Keleş idaresindeki 54 BS 957 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil okul servisiyle elektrik direği arasında sıkışırken, otomobil sürücüsü Ayşe Keleş ve kızı araçta sıkıştı. Vatandaşlar anne ve kızını otomobilden çıkardı. Kaza nedeniyle okul servisinin içinde bulunan 3 çocuk ve servis sürücüsü Ahmet Orhangül yaralandı. Serviste büyük korku yaşayan çocuklar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlar, okul servisi sürücüsü Ahmet Orhangül'e hızlı araç kullandığı için tepki göstererek saldırdı. Polis ekipleri olayların büyümesine engel oldu. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA