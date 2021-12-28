OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALAN MİNİK NEVRAZ, KURTARILAMADI

ANTALYA (DHA) - Antalya'da Suriyeli ailenin kızı Nevraz Abdullah (3), okul servisi altında kaldı. Ağır yaralanan Nevraz, götürüldüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde meydana geldi. Suriyeli ailenin kızı Nevraz Abdullah, E.D.'nin kullandığı 07 C 0640 plakalı öğrenci servisi altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz Abdullah'ı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Suriyeli anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Minik kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Kinik Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.