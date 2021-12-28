Okul servisinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, okul servis minibüsünün altından yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki kız çocukları Nevraz A., E.D. idaresindeki 07 C 0640 plakalı öğrenci servisinin altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç altından çıkarılan küçük çocuk, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne saldırıldı. Nevraz A., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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