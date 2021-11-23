OKUL SERVİSİNDEN İNEN ÖĞRENCİYE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYON ÇARPTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OKUL SERVİSİNDEN İNEN ÖĞRENCİYE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYON ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz (14), kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz (14), kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz'e, okul servisinden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Uğur Ceylan (46) yönetimindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Eslem, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Eslem Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamyon sürücüsü Uğur Ceylan ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

OKUL SERVİSİNDEN İNEN ÖĞRENCİYE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYON ÇARPTI

OKUL SERVİSİNDEN İNEN ÖĞRENCİYE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYON ÇARPTI

OKUL SERVİSİNDEN İNEN ÖĞRENCİYE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYON ÇARPTI

OKUL SERVİSİNDEN İNEN ÖĞRENCİYE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYON ÇARPTI

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

 Son dakika haber | ANKARA'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haber | ANKARA'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title