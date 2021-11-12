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Okul servisinden 240 gram esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okul servisinden 240 gram esrar çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesine, üzerinde 'Okul Servisi' yazan araç ile gelen 3 kişinin polis ekiplerince yapılan kontrolde şüpheli davranışlarda bulunmaları üzerine araçta arama yapıldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesine, üzerinde 'Okul Servisi' yazan araç ile gelen 3 kişinin polis ekiplerince yapılan kontrolde şüpheli davranışlarda bulunmaları üzerine araçta arama yapıldı. Araç içerisinde 240 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalyan Mahallesi giriş çıkışlarında yaptıkları denetim sırasında, şüphe üzerine 35 S 02102 plakalı, üzerinde 'Okul Servisi' yazan bir aracı durdurdu. Polis ekipleri araçtaki iki kişinin kimlik kontrollerini yaparken, araç içerisinde bulunan G.Ş.'nin biri kapkaç, diğeri yağma-gasp olmak üzere toplam 11 ayrı suçtan kaydı olduğunu, K.K.'nin 8 ve B.D.'nin de 6 ayrı suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında şahısların şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine, polis ekiplerince araçta yapılan aramada 240 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince haklarında işlem başlatılan zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR

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