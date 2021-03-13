ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (2)ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİÇorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi.
Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (2)
ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ
Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi. köyde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törende, Tunç Taşar'ın babası Süleyman Taşar ve Kaan Hakverdi'nin babası Zafer Hakverdi, evlatlarının ardından gözyaşı döktü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı