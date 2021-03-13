ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
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ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi

13.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:21

Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (2)ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİÇorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi.

Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (2)

ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi. köyde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törende, Tunç Taşar'ın babası Süleyman Taşar ve Kaan Hakverdi'nin babası Zafer Hakverdi, evlatlarının ardından gözyaşı döktü.

ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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