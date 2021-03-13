ÇORUM Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi

Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (2)ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİÇorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi.