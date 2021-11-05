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Okul servisinde ki tehlikeli yolculuğa ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Okul servisinde ki tehlikeli yolculuğa ceza

Adıyaman'da ki, 'Okul servisinde tehlikeli yolculuk' haberinin ardından araç sürücüsüne polis tarafından cezai işlem uygulandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da ki, ' Okul servisinde tehlikeli yolculuk' haberinin ardından araç sürücüsüne polis tarafından cezai işlem uygulandı.

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülenen 'Okul servisindeki tehlikeli yolculuk' haberinin ardından yetkililer harekete geçti. Araç plakasından sürücü tespit edildi.

Araç sürücüsü H.Y., Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne davet edilerek, karayolları güvenliğini tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulandı.

Sürücü, polise verdiği bilgide taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıdığı minibüsünün D-1 yetki belgesinin olduğu, minibüs içerisindekilerin öğrenci olmadığı, köyden aldığı kişileri kınaya götürdüğünü söyledi. - ADIYAMAN

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