Okul servisi kar nedeniyle yoldan çıktı: 1 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkması sonucu 1 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Araçta bulunan 22 öğrenci de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Karkın köyü yolu üzerinde meydana geldi. A.Ç. (44) yönetimindeki 58 ACY 495 plakalı okul servis midibüsü, karşı yönden gelen bir başka servis aracına yol vermek isterken, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıktı. Midibüs içerisinde bulunan bir öğrencinin burnu kanadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciyle birlikte araçta bulunan 22 öğrenci de kontrol amacıyla kentte bulunan diğer hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.