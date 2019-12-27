Okul servisi ile otomobil çarpıştı 4 yaralı

27.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:24

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Orhan Mahallesi Ahmatlı Caddesinde okul servisiyle bir aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Servis minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Kaza sırasında öğrenci servisinde öğrencilerin olmaması teselli olurken kazada servis şoförü ve diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kandıra itfaiye ekipleri tarafından yaralı yolcu sıkıştığı yerden kurtararak Kandıra Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA