Okul servis şoförleri bilgilendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okul servis şoförleri bilgilendirildi

Okul servis şoförleri bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirici seminer düzenlendi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirici seminer düzenlendi.

Pandemi sürecinde yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan okullar, yeni eğitim ve öğretim yılında açıldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer ile şoförlerin uyması gereken kurallar, pandemi tedbirleri, seyir halinde alınması gereken tedbirler ve çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerde konuşan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Garip, eğitim ve öğretim yılındaki çalışmaların daha düzenli olması için servis şoförlerine yönelik bilgilendirici seminer gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda uyulması gereken kurallar ve yönetmeliklere ilişkin servisçilerin bilgilendirildiğini aktardı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz ise pandemi kurallarına uymanın önemine değinerek, "Bugünkü toplantının öneminin okulların bir buçuk yıllık sürenin ardından açılmış olmasından kaynaklandığını ifade ederek, "Okulların yeniden kapanmaması için biz servisçi arkadaşlarımızı ve bilhassa okul öğrencilerinin taşınmasında uyulması gereken kurallar açıklanacak. Burada herkesin çalışanlar olarak bir görevi vardır. Biz de okullarımızın yeniden kapanmaması için çalışmalar yapmak zorundayız. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız da belirli genelgeleri gönderdi. Bu genelgelere hep birlikte uymamız gerekiyor" dedi. - ORDU

Okul servis şoförleri bilgilendirildi
Okul servis şoförleri bilgilendirildi
Okul servis şoförleri bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Tanju Özcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Çağdaş Atan Şenol Güneş Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okul servis şoförleri bilgilendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 12:42:51. #1.15#

title