Okul servis şoförleri bilgilendirildi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirici seminer düzenlendi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirici seminer düzenlendi.

Pandemi sürecinde yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan okullar, yeni eğitim ve öğretim yılında açıldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer ile şoförlerin uyması gereken kurallar, pandemi tedbirleri, seyir halinde alınması gereken tedbirler ve çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerde konuşan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Garip, eğitim ve öğretim yılındaki çalışmaların daha düzenli olması için servis şoförlerine yönelik bilgilendirici seminer gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda uyulması gereken kurallar ve yönetmeliklere ilişkin servisçilerin bilgilendirildiğini aktardı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz ise pandemi kurallarına uymanın önemine değinerek, "Bugünkü toplantının öneminin okulların bir buçuk yıllık sürenin ardından açılmış olmasından kaynaklandığını ifade ederek, "Okulların yeniden kapanmaması için biz servisçi arkadaşlarımızı ve bilhassa okul öğrencilerinin taşınmasında uyulması gereken kurallar açıklanacak. Burada herkesin çalışanlar olarak bir görevi vardır. Biz de okullarımızın yeniden kapanmaması için çalışmalar yapmak zorundayız. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız da belirli genelgeleri gönderdi. Bu genelgelere hep birlikte uymamız gerekiyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı