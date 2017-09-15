Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde 2017-2018 yılı eğitim öğretim sezonu öncesi okul servis şoförleri bilgilendirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü 2017-2018 yılı eğitim öğretim sezonu öncesi okul servis şoförleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıyı Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran moderatör'lüğünü yaptığı konferansa, Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Kumluca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürü Mehmet Akçay ve okul servis şoförleri katıldı.



2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılında araçların ve şoförlerin eksik belgelerini tamamlamalarını belirten Evran"Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz onların canları okul güzergahında sizlere emanet onun için gereken bütün emniyet kurallarını uymanız ve gereken denetlemeleri de üzerimize düşen konuların üstünde olacağız" dedi - ANTALYA