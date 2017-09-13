Okul Servis Şoförleri Bilgilendirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde okul servis şoförleri ile gerekli önlem ve tedbirleri almak için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



2017-2018 eğitim öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Okul Servis Şoförlerine Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda hem okul servis şoförlerinin talepleri dinlendi hem de çocukların ulaşımlarının daha güvenli bir şekilde nasıl sağlanacağı konusunda eğitimler verildi.



Toplantıda konuşan Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, her sürücünün kurallara uygun olarak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şoför arkadaşlarımız öğrencilerimize her zaman bir ağabey gibi yakın olsunlar, yaptıkları işin öneminin farkında olsunlar, umursamamazlık kesinlikle yapmasınlar. Dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan biri de öğrencilerimizi toplandıkları yerden alıp yine aynı yerde bırakmalarıdır. Trafik kurallarına mutlak suretle uymalılar. İdareden habersiz ne şoför ne de araba değişikliği yapılmamalı. Kendi çocuklarına nasıl davranılmasını istiyorlarsa, öğrenci yavrularımıza da öyle davransınlar" dedi. - TEKİRDAĞ