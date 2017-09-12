Okul Servis Minibüsünün Çarptığı Yaya Öldü

ESKİEHİR'de çevre yolunun karşı tarafına geçmek isteyen 45 yaşındaki Murat Usul'a, içerisinde sadece sürücünün bulunduğu okul servis minibüsü çarptı. Usul, kaza yerinde öldü.



Kaza, saat 01.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi çevre yolu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı yakınında meydana geldi. İzmir'den Eskişehir'e bir yakınını ziyarete geldiği belirtilen Murat Usul'a, çevre yolunda karşıya geçmek isterken Bülent Güngör yönetimindeki 26 S 0256 plakalı okul servis aracı olarak da kullanılan minibüs çarptı. Usul, kaza yerinde öldü. Murat Usul'un cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, minibüs şoförü Bülent Güngör'ü gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Eskişehir