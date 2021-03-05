"Okul Servis Araçlarının Altında Ot Bitti"
05.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:49
Corona salgını nedeniyle 16 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi, okul servis araçlarını işletenleri zor durumda bıraktı.
Corona salgını nedeniyle 16 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi, okul servis araçlarını işletenleri zor durumda bıraktı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bazı sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitim kararı alınsa da okul servislerinin büyük bir kısmı yaklaşık bir yıldır çalışmıyor
Kaynak: DailyMotion.com