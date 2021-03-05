"Okul Servis Araçlarının Altında Ot Bitti"

Corona salgını nedeniyle 16 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi, okul servis araçlarını işletenleri zor durumda bıraktı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bazı sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitim kararı alınsa da okul servislerinin büyük bir kısmı yaklaşık bir yıldır çalışmıyor

Kaynak: DailyMotion.com